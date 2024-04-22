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Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
Admin
Admin
22 Nisan 2024 Pazartesi 12:56

Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Kız çocuğu kan donduran olayın ardından çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alınırken, yaşanan olay şehri ayağa kaldırdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kız çocuğu gözaltına alındı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.
 

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi

KIZ ÇOCUĞU PSİKOLOG EŞLİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor

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