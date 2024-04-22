Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Kız çocuğu kan donduran olayın ardından çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alınırken, yaşanan olay şehri ayağa kaldırdı.