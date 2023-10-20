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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 15:25

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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