Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.