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Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
Kamusaati
Kamusaati
21 Ekim 2023 Cumartesi 21:11

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaştı. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

İlk yarıda bir gol bir kırmızı!

Karşılaşmanın ilk yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 26. dakikada Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlığın ardından Mauro Icardi'nin ayağından ilk golü buldu. Bu pozisyondan hemen sonra Beşiktaş kalecisi Mert Günok, ceza alanı dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın ik yarısında başka gol olmadı ve sarı-kımızılılar soyunma odasına 1-0 gaip gitti.

Chamberlain denge getirdi

Derbinin ikinci yarısında 10 kişi mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray'ın kaçırdığı gol pozisyonlarının ardından oyuna ortak oldu. Siyah-Beyazlılar oyunda dengeyi sağladıktan sonra Alex Oxlade-Chamberlain'in 70. dakikadaki golüyle skoru 1-1 getirdi.

Icardi bir kez daha sahnede

Galatasaray 80. dakikada penaltı kazandı. Sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına gönderdiği ortada Amir Hadziahmetovic'in elinden seken top dışarı gitti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Mauro Icardi penaltı artışını gole çevirierek 82. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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