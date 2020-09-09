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FOX TV’de Selçuk Tepeli’den seviyesiz yorum

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, hizmete açılan köprülerin ücretlerine ilişkin yaptığı "Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" yorumu tepkilere neden oldu.

FOX TV’de Selçuk Tepeli’den seviyesiz yorum
09 Eylül 2020 Çarşamba 01:18

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunmaya başlamıştı.

Tepeli bu akşamki bültende, Türkiye'ye kazandırılan köprülerle alakalı bir haberi anons etmeden önce konuya ilişkin yorumlar yaptı.

"NE KADAR DÜDÜKLENDİĞİNİ ANLAMIYORSUN"

Köprülerin ücretlerine ilişkin eleştiriler getiren Tepeli, "Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullandı.

Tepeli'nin bu seviyesiz cümleleri sosyal medyada dolaşıma girerken binlerce kullanıcının tepki göstermesine neden oldu.

FOX TV’de Selçuk Tepeli’den seviyesiz yorum #1

Kaynak: Kamu Saati Özel
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