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FOX TV'nin yeni adı Now TV oldu

Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden FOX TV'nin adı Now TV olarak değiştirildi. RTÜK, kanalın logo ve isim değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.

FOX TV'nin yeni adı Now TV oldu
Kamusaati
Kamusaati
24 Ocak 2024 Çarşamba 19:00

Yıllar önce yayın hayatına başlayan FOX TV'nin adı ve logosu değişti. Kanalın yeni adı Now TV oldu ve RTÜK tarafından da onaylandı.

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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