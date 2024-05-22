0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri Topladı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri Topladı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri Topladı
Admin
Admin
22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:56

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. Tanıma kararını kesinleştirmesi durumunda İspanya'nın da Madrid Büyükelçisi geri çağrılacak.

3 ülkenin daha Filistin'i resmen tanıma kararı alması sonrası İsrail'den ilk tepki geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürerken İrlanda, Norveç ve İspanya gündem yaratan bir karar aldı. 3 ülke, Filistin'i devlet olarak tanıyacak. İrlanda ve Norveç kesin kararını duyururken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı.

BÜYÜKELÇİLERİ "DERHAL" ÜLKEYE ÇAĞIRDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi. Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.

CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
0
Maliye, doktor ve kuyumcular için vergi kaçakçılarının ensesinde!
Maliye, doktor ve kuyumcular için vergi kaçakçılarının ensesinde!
0
Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi
Konya'da obruk oluşumu cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.