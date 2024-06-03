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Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
Admin
Admin
03 Haziran 2024 Pazartesi 12:51

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe kentsel dönüşüm konutlarının yakınında bulunan bir lisenin arka bahçesinde 2 kişi cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandı. İnşaat işçileri tarafından kayda alınan videoda, çekim yapan kişilerin telefonla "zoom" yapmakta zorlanmaları ve aralarında geçen diyalog yer aldı.

İstanbul Fikirtepe'de bir inşaatta çalışan işçiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

LİSEDE REZALET

Kentsel dönüşüm konutlarının yakınında bulunan bir lisenin arka bahçesinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi kameraya alan işçiler telefonlarıyla "zoom" yapamamaktan yakındı.

TELEFONLA KAYDA ALDILAR

Hayli uzaktan çekilen videoda lisenin arkasında bankta bir kadın ile erkeğin cinsel ilişkiye girdikleri anlar ve onları kayda alan kişilerin aralarında geçen konuşmalar yer aldı.

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