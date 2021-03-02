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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 24 gözaltı kararı
02 Mart 2021 Salı 12:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubayın hala görevde olduğu, 1 albayın emekli, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 3 teğmenin ise daha önce meslekten ihraç edildiği ifade edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 1'inin öğretmen, 1'inin adli tıp uzmanı, 1'inin ise icra müdür yardımcısı olduğu kaydedildi.

Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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