Ferhat Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı

Kadıköy'de PKK'lılar için sokağa inen HDP'liler ile polisler arasında, arbede yaşandı. Olayda, HDP'li Encü'nün polislere “…Partinin itleri, şerefsizler…” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'li, toplandı ve PKK'lılar için eylem yapmak istedi.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşadı.

Polisten tokatlı karşılık

Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ferhat Encü'nün görevlilere hakaret ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamda, gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı ifade edildi.

"Görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.

Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."