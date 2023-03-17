Felaketin vurduğu Şanlıurfa ile Diyarbakır ve Elazığ için "çok kuvvetli yağış" uyarısı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji 13 ve 15'inci Genel Müdürlükleri, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır ve Elazığ için "çok kuvvetli yağış" uyarısında bulundu. Şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu kaydeden Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından Meteoroloji 13 ve 15'inci bölge müdürlükleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için "çok kuvvetli yağış" uyarısında bulundu.

ŞANLIURFA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelerde, bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilerek, "Şanlıurfa'nın kuzey ve batısında Bozova Birecik, Suruç ilçeleri; cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli, Diyarbakır'ın batı kesimlerinde Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çınar, Kocaköy, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde de kuvvetli yağış olması bekleniyor." denildi.

"TOPRAK SUYA DOYDU"

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünce de, Elazığ ve çevresinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Meteoroloji bölge müdürlüklerinin duyurusunda, belirtilen bölgelerde önceki gün gerçekleşen yağışların sonrasında toprağın suya doymuş olması nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

"SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Açıklamada, "Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.