Fatih Portakal’dan CHP’ye Muharrem İnce tepkisi

Fatih Portakal, yeni bir hareket başlatacağını duyuran Muharrem İnce ile ilgili tepkisizlik politikası izleyeceği belirtilen CHP'nin tutumunu eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.
Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.
İnce'nin başlattığı hareket sonrası CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Muharrem İnce'ye tepkisizlik politikası uygulanması talimatı geldi.
FATİH PORTAKAL TEPKİLİ
Fox TV Anahaber sunucusu, gazeteci Fatih Portakal, Muharrem İnce ile ilgili CHP'nin tutumunu eleştirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal; "Köklü bir parti kendi içinden yetişmiş birine bu kadar mı mesafe koyar, böylesi kalın duvarlar mı örer? Parti içi demokrasiymiş bir de! Ülkede demokrasi nasıl işliyorsa partilerde de aynı. Değişmez lider ve halinden memnun yakın çevresi..." ifadelerini kullandı.
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