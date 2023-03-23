Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sayısı kaç?, YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan 100 bin imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceğini açıkladı. Peki, Fatih Erbakan kaç imzası var? Fatih Erbakan aday olabilecek mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sayısı kaç?

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek. Peki, Fatih Erbakan kaç imzası var? Fatih Erbakan aday olabilecek mi? Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı imza sayısı kaç?

FATİH ERBAKAN KAÇ İMZASI VAR?

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İMZA SAYISI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar için imza süreci başlarken YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır" dedi.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 cumhurbaşkanı adayının imza toplama süreci ikinci günde de devam etti. En az 100 bin imzaya ulaşması gereken adaylardan Muharrem İnce, 51 bin 367, Fatih Erbakan 46 bin 725, Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek 11 bin 792 oy aldı.