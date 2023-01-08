Fatih Dönmez, Karadeniz gazını yakma testinden görüntüler paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri aktardı.

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve revize edilen rezerv ölçümüyle birlikte toplamda 710 milyar metreküpe ulaşan doğalgazı mart ayında şebekeye bağlanarak, vatandaşa ulaştırılmaya çalışılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük doğalgazın Kanuni Sondaj Gemisi’nde yakma testi gerçekleştirildi.

“Enerji bağımsızlığımızın ateşi”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, “Enerji bağımsızlığımızın ateşi” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi’nde Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

Konutların 33 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde

Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından da teyit edilen rezerv, konutların 33 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Bulunan ve şebekeye bağlanma çalışmaları yürütülen doğalgaz rezervinin bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

Bu özellikleriyle rezerv hayata geçirildiğinde enerji bağımsızlığının tesisi için önemli bir adım atılmış olacak.