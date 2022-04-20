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Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.

Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde
Kamusaati
Kamusaati
20 Nisan 2022 Çarşamba 22:08

Memuriyetten istifa eden ve son TUS sınavıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşen sağlıkçılara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, istifa edenlerin bir defaya mahsus ve süre beklemeksizin asistanlığa başvurabileceklerini söyledi.

"Asistanlığa başlayabilecekler"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.

-Hekimlik görevinden ayrılan, DHY kurasından sonra göreve başlamayıp görevden çekilmiş sayılan, daha önce bir programa yerleştiği halde devam etmeyen, 2022 birinci dönem TUS kontenjanlarındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite kadrolarını TERCİH EDEBİLİR Mİ? -Evet :)"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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