Facebook Yıldız Fiyatları 2022, Nasıl yıldız gönderilir?, nasıl alınır?

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Facebook Yıldız Fiyatları 2022

Facebook Live’da sıkça görülen yıldızlar yayıncılarına para kazandırıyor. Bağış olarak gönderilen Facebook yıldızı, yayıncılara gönderilen her yıldız için Facebook 0,01 dolar ücretlendirilir. İzleyiciler yayıncıya bağışta bulunur, Facebook yıldız gönderir ve yayıncı, yayın sırasında gelen yıldızların görüntüleyebilir. 2022 Facebook yıldız fiyatları:

Facebook 1000 Yıldız kaç TL?

1000 yıldız: 10 $

Facebook 100 yıldız kaç TL?

100 yıldız: 1 $

Facebook 10 Yıldız kaç TL?

10 yıldız: 0.10 $

Facebook yıldız fiyatları kaç TL olduğunu net bir şekilde öğrenmek için yıldız başına verilen dolar miktarını TL’ye çeviriniz.

Facebook Yıldız Fiyatları Kaç TL?

Facebook Yıldızları, gönderinizden para kazanmanızı sağlayan bir özelliktir. İzleyiciler, yayın yaparken yıldız satın alabilir ve size gönderebilir. Hayranlar, akışınızda görünecek çeşitli miktarlarda yıldızlara bağlı animasyonlu sanal hediyeler de gönderebilir. Aldığınız her yıldız için Facebook size 0,01 dolar ödüyor. İzleyicileriniz size yıldız gönderdiğinde bir sohbet uyarısı alacaksınız. Toplam yıldız puanınızı İçerik Stüdyosu’nun Yıldız İstatistikleri bölümünden takip edebilirsiniz.

Facebook Yıldız Fiyatları ve Ödemeler

Facebook Yıldızları yalnızca Seviye Atlama Programı Üyeleri ve Yönetilen Ortaklar tarafından kullanılabilir. Yıldız ödemeleri, yıldızları aldığınız ayın sonundan yaklaşık 21 gün sonra hesabınıza yansıtılır. Örneğin, Nisan ayında aldığınız yıldızların ödemesi Haziran ayında yapılır. Yalnızca toplam bakiyeniz en az 100 USD veya 10.000 yıldıza ulaştığında ödeme gönderilmektedir.

Ödeme bilgilerinizi değiştirmek isterseniz bunu ödeme ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncelledikten sonra, ödemeleri almaya başlamanız en az 10 gün sürecektir.

Oyun Yayınlarında Facebook Yıldızlar Özelliği Etkinleştirme

Facebook Yıldızları yalnızca Seviye Atlama Programı Üyeleri ve Yönetilen Ortaklar tarafından kullanılabilir.

Facebook Yıldızları, gönderinizden para kazanmanızı sağlayan bir özelliktir. Yıldız kazanmaya başlamak için Seviye Atlama programına katılmalısınız. Facebook Yıldızların Etkinleştirilmesi: