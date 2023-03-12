EYT’lilere Ramazan Bayramı’nda İkramiye Verilecek mi?, Eyt'den Emekli Olanların Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

EYT'den emekli olanlara Ramazan bayramında Emekli bayram ikramiyesi verilecek mi?, Pek çok kişinin beklediği EYT, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşmasının ardından birçok kişinin aklına “EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?” sorusu gelmeye başladı.

Mart ayında emeklilik dilekçesi verip nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan binlerce vatandaş EYT’ye dair detayları merak ediyor. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan düzenleme Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT’lilere Bayram İkramiyesi Var Mı, Emeklilere Bayram İkramiyesi Verilecek Mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.Teklifin yasalaşması ile birlikte emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler bayram ikramiyelerinden faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri, emekli bireylere tanınan ve emekli bireyler tarafından her bayram alınan bir haktır. Bu doğrultuda Nisan ayında ilk kez maaş alacak olan EYT’liler 21 Nisan’a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyeden yararlanacak.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ya da zam gelip gelmediği konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı hakkında henüz bir tarih açıklanmadı. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek Mi?

Emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclisin seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı bilindiğinden ötürü ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreç içerisinde yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

2023 Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart’ta başlayacak ve 20 Nisan’da son bulacak. 21 Nisan’da ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. Bayram 23 Nisan’da sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına tekabül ediyor.

Kurban Bayramı’nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk gelirken Kurban Bayramı’nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihine denk geliyor.