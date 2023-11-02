Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini kapsayan kanun TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere, müjde vererek, faizsiz 150 bin TL kredi verileceğini açıklamıştı.

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da son olarak Kabine sonrası "Evlilik kredisi" hakkında konuşarak beklenen kredinin ayrıntılarının Meclis'te görüşüleceğini söylemişti.

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, evlilik kredisinin, belirli bir yaş aralığında, belirli bir gelir kriterini taşıyan gençlere kullandırılması beklentisi var.

"Amaç, deprem bölgesindeki gençlere destek olmak"

"Aile ve Gençlik Bankası'na" yönelik çalışmaların sorulması üzerine Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek. 4 yıllık kredi, 2 yıl geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.