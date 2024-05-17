"Evet-Hayır" yarışmasının Mimarı ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç 'ın eşi Asuman Yolaç, 2022 yılında verdiği röportajda "Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı" sözleriyle eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Eşi, ünlü sunucunun bugüne kadar 2-3 kere yoğun bakıma girdiğini ifade etmişti.

Erkan Yolaç , bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep oldu.

TRT'nin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır" yarışmasının sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü ismin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

TRT'nin meşhur yapımlarından biri olan Evet-Hayır'ın sunucusu, Erkan Yolaç, "Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle de hafızalara kazınmıştı. Ünlü sunucu, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.



KORONAVİRÜS HASTALIĞINI TETİKLEDİ

Erkan Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep oldu.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, 2022 yılında verdiği röportajda "Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı" sözleriyle eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Eşi, ünlü sunucunun bugüne kadar 2-3 kere yoğun bakıma girdiğini ifade etmişti.