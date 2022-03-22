D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 00:01

Son dönemde artan enflasyonla birlikte birçok ürüne zam geliyor. Kırmız et ve tavuk ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı.

YÜZDE 48 ZAM GELDİ

Bu çerçevede Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu 62,5 liradan 92 liraya çıktı.

PİRZOLA 103 LİRADAN 152 LİRAYA ÇIKTI

Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.

Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle:

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zamEski fiyatlar

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zamEski fiyatlar

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam


Kaynak: Kamu Saati Özel
22 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
22 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
22 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
22 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
22 Mart Salı Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
22 Mart Salı Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.