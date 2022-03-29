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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Son dakika... Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı! İşte yerine gelen isim
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 11:34

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

“ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU”

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.

GÖREVDEN ALINDI

Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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