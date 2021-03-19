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Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak

Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildiğini ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak
19 Mart 2021 Cuma 12:43

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yeni destek kararını Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

18 AY TAKSİT İMKANI

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

KALAN TAKSİTLER FAİZSİZ 6 AY ÖTELENDİ

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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