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Eskişehir'de başörtülü kadınlara küfreden saldırgan serbest bırakıldı

Kendisini laik olarak tanımlayan kadın, "Başörtülü or..pular" diye bağırdığı görüntülerin sosyal medyada tepki yağmuruna tutulması üzerine yakalanarak gözaltına alındıktan sonra ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Eskişehir'de başörtülü kadınlara küfreden saldırgan serbest bırakıldı
Kamusaati
Kamusaati
05 Nisan 2023 Çarşamba 19:00

Başörtüsüne yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Konunun skandal örneği bu kez Eskişehir'den geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen ve kendini laik olarak tanıtan kadın, başörtülü kadınlara hakaret etti.

Kadınların başörtüsüne sözlü saldırıda bulunan kadına bölgede bulunan bir vatandaş müdahale etmeye çalıştı.

Saldırgan kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşın üzerine, "Başörtülü or..pular. İrancılar! İran'da kadınları öldürüyorlar. İran öleceksin. Ne kadar doktor varsa hepsi öldü Antep'te. Senin anan da ölecek." şeklinde bağırdı.

Tepkiler art arda geldi

Dehşet anlar vatandaş tarafından kayda alındı. Videonun sosyal medyada defalarca paylaşılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Kimliği tespit edilen A.E. isimli kadın, ekiplerin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma’ suçu çerçevesinde gözaltına alınan A.E.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ev hapsi ile serbest bırakıldı

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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