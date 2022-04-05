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Eski Türkiye'den hastane manzaraları

SSK hastanelerinin içinde olduğu rezil görüntüler, arşivden çıktı. Görüntüleri izleyip bir de şehir hastanelerine bakanlar, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi anlıyor.

Eski Türkiye'den hastane manzaraları
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor.

Beş yıldızlı otel konforunda yapılan şehir hastaneleri vatandaşları oldukça memnun bıraktı.

ŞEHİR HASTANELERİNİ BEĞENMEYENLERİN GEÇMİŞİ

CHP'nin itirazlarına rağmen yapılan şehir hastaneleri, sık sık gündemdeki yerini koruyor.

Öyle ki; muhalefet şehir hastanelerinin 'israf' olduğunu savunuyor ve bu hastanelerin yapılmasına gerek olmadığını düşünüyor.

Şehir hastaneleri üzerindeki tartışmalar devam ederken arşivlerden SSK hastanelerinin ne durumda olduğunu gösteren görüntüler arşivden çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNETTİĞİ SSK

SSK hastanelerinin büyük bir rezillik içerisinde olduğu günlerde SSK Genel Müdürü olarak görev yapan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu..

Görüntülerdeki kişiler, hastanelerle ilgili "Hasta geliyoruz, daha fazla hasta olup gidiyoruz" diyor.

BEBEK HIRSIZLIKLARI

O günlerde sadece sağlık sorunları yok.

Hastalar hırsızlık tehlikeleriyle de karşı karşıya.

SSK hastanelerinde bebekler çalınıyor, kuyrukta bekleyen insanların paraları çalınıyor..

İŞTE ŞEHİR HASTANELERİ

Eski Türkiye den hastane manzaraları #5

Eski Türkiye den hastane manzaraları #6

Eski Türkiye den hastane manzaraları #7

Eski Türkiye den hastane manzaraları #8

Eski Türkiye den hastane manzaraları #9

Eski Türkiye den hastane manzaraları #10


Kaynak: Kamu Saati Özel
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