Eski Fotoğraf canlandırma nasıl yapılır? Eski fotoğrafları hareketlendirme Deep Nostalgia uygulaması nedir?

Fotoğraf canlandırma nedir, nasıl yapılır? Sosyal medyada eski fotoğrafları hareketlendiren Deep Nostalgia programı ile fotoğraflar nasıl canlandırılır? Uygulamayı denemek isteyen kullanıcılar fotoğraf canlandırma programı ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. İşte fotoğrafları gerçekten hareket ediyormuş hissi uyandıran Deep Nostalgia hakkında merak edilenler.

Deep Nostalgia nedir? Fotoğraf canlandırma uygulaması olarak sosyal medyada son günlerde sıkça araştırılan ve yapılan uygulama kullanıcıların dikkatini çekti. Uygulamayı yeni görenler nasıl ve ne şekilde kullanıldığını merak ediyor. Eski fotoğraflar nasıl hareketlendirilir? İşte fotoğraf canlandırma uygulaması ile ilgili ayrıntılar.

DEEP NOSTALGIA NEDİR?

Sosyal medyada son günlerin en sık kullanılan uygulaması olan Deep Nostalgia fotoğrafları canlandırıyor. Göz, kaç ve ağız hareketlerini seçerek sanki fotoğraf hareket ediyormuş hissi oluşuyor. Uygulama yapay zeka algoritmaları sayesinde video canlandırma yoluyla özellikle eski fotoğrafları hareketli hale getiriyor.

DEEP NOSTALGIA FOTOĞRAF CANLANDIRMA UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Deep Nostalgia, MyHeritage tarafından hazırlanan önceden kaydedilmiş sürücü videolarını kullanıyor. Bu videolar, animasyondaki hareketleri yönlendiriyor ve gerçek insan hareketlerinin dizilerinden oluşuyor.

Bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapılabiliyor. MyHeritage Fotoğraf Geliştirici'den geçirilen fotoğraflara uygun en iyi sürücü seçiliyor, sonra her bir yüzü gülümsetip göz kırptıran ve hareket ettiren kısa video animasyonu üretiliyor.

MyHeritage web sitesi üzerinden yükleyeceğiniz fotoğraflardaki yüzleri belirleyerek onlara gerçekçi mimikler ve hareketler katan hizmet, bu fotoğrafları hareketlendirerek canlandırabiliyor. Aynı anda birden fazla yüzü de algılayabilen Deep Nostalgia, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak servisi kullanabilmeniz için üye olmanız gerekiyor.

Eski Fotoğrafları Canlandırma Uygulaması MyHeritage

Eski fotoğrafları canlandırma fikri hepimiz için heyecan verici öyle değil mi? MyHeritage uygulaması da tam olarak bunu yapıyor. Gelişen yapay zeka sayesinde son zamanların trend olaylarından Deep Nostalgia gibi sıra dışı şeyleri görmek mümkün oluyor. Peki eski fotoğrafları canlandıran uygulama MyHeritage nasıl çalışıyor? Bu yazımızda inceliyor olacağız!

Eski Fotoğrafları Canlandırmak

Eski Fotoğrafları Renklendirme MyHeritage Uygulaması: Deep Nostalgia

Herkesin uzun süredir göremediği birileri vardır. Özellikle herhangi bir videosu bulunmayan tanıdıklarınız varsa. Teknolojinin böyle gelişerek görmeyi tekrar umduğumuz insanların yeniden hareket ettiğini görmek herkesi duygusallaştırıyor. Yine de hareket edip tebessümlerini görebilmek hepimizi mutlu ediyor. Eski fotoğrafları canlandırmak artık hiç de zor değil. Son zamanlarda eski fotoğrafları renklendirme veya eski fotoğrafları hareketlendirme çok konuşulan konular arasında. Deep Nostalgia olarak bilinen bu olayı yapabilen farklı uygulamalar var. Ama önce gelin konunun biraz öncesine kısaca bakalım ve eski fotoğrafları nasıl canlandırabiliriz bakalım!

Eski Fotoğrafları Nasıl Canlandırılır?

Harry Potter izleyenlerinin gözünde canlanıyor olmalı: hareket eden çerçeveler ve gazete fotoğrafları…

WidgetUp’ı uzun süredir takip ediyorsanız eğer sizinle Samsung’un üzerinde çalıştığı ilginç bir projeden söz etmiştik zamanında.

Bu projenin medyada adı geçmeye başladığından beri bu konu hep popüler olmuştu. Çıkan sızıntılarda eski bilim insanlarının fotoğraflarının hareketli versiyonunu görmüştük. İşte 1-2 yıl içerisinde bu olay herkesin cep telefonu kadar yakınına gelmiş oldu.

Özellikle şu son günlerde adından söz ettiren MyHeritage uygulaması nasıl çalışıyor birlikte bakacağız.

Eski Fotoğrafları Canlandırma Uygulaması MyHeritage

Eski Fotoğrafları Canlandırma Uygulaması MyHeritage

Özellikle son 1-2 haftadır adından söz etsek de MyHeritage 2016 yılında kuruldu. Belli bir ücret ile kendi DNA’nızı gönderip etnik köken sonuçlarınızı öğrenebildiğiniz bu sistem uzun süredir kullanılıyor ve son derece popüler bir uygulama. Yakın zamanda da eski fotoğrafları canlandırma üzerine yoğunlaşan MyHeritage uygulaması ile artık telefonunuzdaki uygulama ile kolayca eski fotoğrafları canlandırabiliyorsunuz.

Şimdi MyHeritage uygulaması ile eski fotoğrafları nasıl canlandırabiliriz bakalım:

MyHeritage ile Eski Fotoğraflar Nasıl Canlandırılır?

Eski Resimleri Canlandırma Uygulaması MyHeritage

Öncelikle Android veya iPhone telefonunuza MyHeritage uygulamasını indirerek başlamalısınız. Bunun için aşağıdaki bağlantıları kullanarak MyHeritage uygulamasını indirebilirsiniz.

Uygulamaya ilk girişten sonra üye olmanız gerekiyor. Dilerseniz Facebook, Google veya Apple seçeneklerinden biri ile de kolayca üye olabilirsiniz.

Ardından kişisel bilgilerinizi girdikten sonra anne, baba, kardeş gibi aile bireylerinizi ekleyerek soy ayacağınızı oluşturabilirsiniz.

Daha sonra ana sayfanın alt bölümünde bulunan fotoğraflar sekmesine dokunun. Sağ alttaki + butonuna basarak dilerseniz bir fotoğraf çekerek eski bir resmi canlandırabilirsiniz. Ya da galerinizde bulunan bir fotoğrafı ekleyebilirsiniz.

Herhangi bir fotoğrafı ekledikten sonra eklenen fotoğrafa dokunun ve ardından yukarıdaki sekmelere odaklanın.

İlk sekme fotoğrafı hareketlendirirken ikinci sekme fotoğrafın kalitesini artırıyor. Son olarak üçüncü sekme ise fotoğrafı yeniden renklendiriyor.

Dilerseniz renklendirme ve rötuş yaptıktan sonra ilk sekmeye dokunun ve bir süre bekleyin.

İşlem tamamlandıktan sonra fotoğraf hareketlenmiş olacak. Dilerseniz yukarıda bulunan “canlandırma türü” ile de 10 farklı yüz mimiklerini de deneyebilirsiniz

Hepsi bu kadar!

Güncelleme: MyHeritage yaşanan yoğun istekten ötürü şu an için yeni üye kabul etmiyor olabilir. Zaman içerisinde tekrar deneyerek üye olabilirsiniz.

MyHeritage Uygulaması Ücretli Mi?