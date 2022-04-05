Esenyurt'ta çek çek arabası elinden alınan çocuklar, zabıtaya ağlayarak yalvardı

Küçük yaşlardaki çocukların atık toplama araçlarına el koyan ekipler, çocukların kendilerini yere atarak ağlamaları karşısında kayıtsız kaldı.
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, atık toplayan çocuklara yönelik çalışma başlattı.
Zabıta ekipleri, küçük yaşlardaki çocukların çek çek araçlarını ellerinden alarak bir aracın arkasına atmaya başladı.
Bu sırada olayı kabul etmeyen çocuklar, çaresiz durumları karşısında ekiplere engel olmak istedi.
KENDİLERİNİ YERLERE ATTILAR
Çabaları sonuç vermeyen çocuklar, zabıta karşısında daha fazla direnemedi.
Arabaları ellerinden giden çocuklar, sokak ortasında haykırarak ağlarken kendilerini yere atmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan çaresiz anlar kameraya yansırken çocukların, zabıtalara "Allah rızası için" diyerek yalvardığı kaydedildi.