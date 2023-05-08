Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı: Gözaltılar var

Adalet Bakanı Bozdağ, Erzurum'da cumhurbaşkanı yardımcı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlara yönelik yapılan taşlı saldırıya ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, "Mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

"SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINANLAR VAR"

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Bozdağ, "Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

"İMAMOĞLU'NUN TUTUMU DA KINANMALI"

Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu'nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu'nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ"

Konuyla ilgili AK Parti kanadından açıklama ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. NTV ekranlarında canlı yayına katılan Çelik, "Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor." dedi.