Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan ders niteliğinde mektup

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun, mesaiye geç giden kurum müdürüne iletilmek için bıraktığı mektubu okuyanlar adeta ders çıkardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bugün sabah saatlerinde habersiz bir şekilde tebdil-i kıyafet Erzincan’daki bir kamu kurumuna gitti.

Sabah saat 08.00’de başlayan mesaiye gelen kurum çalışanlarını Vali Aydoğdu, karşılayarak “Hoş geldiniz” dedi.

Müdür beklenen sürede mesaiye gelmedi

Vali Aydoğdu, bir süre kurum müdürünü bekledi ve kurum müdürünün beklenen sürede mesaiye gelmemesi üzerine kurumdan müdüre verilmesi üzerine bir mektup bırakarak ayrıldı.

"Zatıalinizi bekledik, ama sizinle müşerref olamadık"

Mektupta ise ders niteliğinde şu cümleler yer aldı: