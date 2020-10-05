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Ermenistan'dan, Mingaçevir kentine füzeli saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından Ermenistan'ın Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ermenistan'dan, Mingaçevir kentine füzeli saldırı
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:19

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Mingaçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor...

Cebrail kontrol altına alındı
Ermenistan bugün de Azerbaycan'ın 'nci büyük şehri olan Gence şehrine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken, 74 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan ise bugün gerçekleştirilen operasyonda kritik bir öneme sahip Cebrail'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı.
Ermenistan'a müzakere şartı
Öte yandan İlham Aliyev akşam saatlerinden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi şartıyla çatışmaların biteceğini söyledi.

Kaynak: Kamu Saati Özel
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