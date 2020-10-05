Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence'den ilk görüntüler

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen "sürekli işçi " kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.