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Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence'den ilk görüntüler

Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence'den ilk görüntüler
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:24

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor.

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Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ermenistan tarafından sivillere yönelik saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan masum insanları büyük korku yaşadı.

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Saldırılar nedeniyle kentte panik havası hakim.

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Azerbaycan ordusu, saldırıların intikamını almak için harekete geçti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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