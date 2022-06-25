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Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi

TRT Dijital'de yayına verilmeye hazırlanan 'Son Gün' dizi çekimlerinde aniden rahatsızlanan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2022 Cumartesi 20:00

Sayısız başarılı projede yer alan oyuncu Erkan Petekkaya'dan, sevenlerine üzücü haber geldi.

'Kırmızı Oda', 'Öyle bir geçer zaman ki', 'Dila Hanım', 'Paramparça' gibi dizilerde başarısıyla nam salan oyuncu, dijital platformda yayınlanmak üzere hazırlanan 'Son Gün' dizi çekimi esnasında sağlık problemi yaşadı.

Sette kalp krizi geçirdi

51 yaşındaki Petekkaya, çekim sırasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde böbrek ameliyatı geçiren Erkan Petakkaya'nın an itibarıyla durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Çekimlere ara

Öte yandan, sette yaşanan kriz nedeniyle dizi çekimleri ise iptal edildi.

"Alkolü bırakmam için beynimi yaktılar"

Üzücü haber sonrasında ünlü oyuncunun geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı alkol problemleri gündeme geldi.

Petekkaya, alkol alışkanlığından kurtulmak adına Rusya'ya giderek 'Beynimi yaktılar' şeklinde konuşmuştu.

"Beynimi yaktılar. Bir doktor bana bir iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim." diyerek yaşadığı durumu anlatan Petekkaya, bu sürecin de 6 ay sürdüğünü vurgulamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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