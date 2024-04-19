Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum: İki taraf da farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok

İsrail- İran geriliminde en son İsrail'in misillemesinin yaşandığı süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan iki tarafın da farklı şeyler söylediğini belirterek yapılan açıklamalardaki tutarsızlığa dikkat çekti.

ABD'YE ELEŞTİRİ

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in İran misillemesiyle ilgili yöneltilen soruya "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok, sahiplenme de yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL VE İRAN'A ÇAĞRI

İsrail ile İran arasındaki gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı 2 ülkeye çağrıda bulunarak daha büyük bir çatışma çıkarabilecek adımlardan kaçınmaya davet etmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğuna dikkat çekilerek "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır." denilmişti.