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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada 3 büyükşehir ele Alındı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada 3 büyükşehir ele Alındı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada 3 büyükşehir ele Alındı
Admin
Admin
29 Kasım 2023 Çarşamba 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kulislere göre AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek ancak 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin çıkaracağı aday desteklenecek. Görüşmede bu konunun ele alındığı konuşuluyor.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar son sürat devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merakla beklenen görüşmesi Beştepe'de gerçekleşti.

HEYETLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARA SON ŞEKLİ VERİLDİ

Cumhur İttifakı'nda 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise 1 saat süren görüşmede heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verdikleri ifade ediliyor.

ADANA, MERSİN VE MANİSA MHP'YE BIRAKILACAK

Cumhuriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre, AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da "MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği", diğer büyükşehirde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

27 YERDE ORTAK ADAY

Görüşmelerde deprem illerinin yönetimini, "deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AK Parti'nin istediği" belirtiliyor. Ancak bu illerden Osmaniye ve Adana'nın MHP'ye bırakıldığı da kaydediliyor.

AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye'nin dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği söyleniyor

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