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Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi. Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi.

Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu!
Kamusaati
Kamusaati
05 Haziran 2023 Pazartesi 10:25

Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı yapıp yapmayacağı ve ABD borç sınırına ilişkin haberler, piyasaları belirliyor.

Türkiye'nin bugünkü önemli ekonomi gündemi ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıklayacağı enflasyon verisi oldu.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre rakamlar açıklandı.

Yüzde 39,59'a geriledi

Buna göre mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi.

Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi.

Mayıs ayı enflasyon verisi ile neler hesaplanacak?

Enflasyonun belirlenmesi ile birlikte iş yerlerinin kira zammı netleşecek, memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak 5 aylık enflasyon zam oranı belirlenecek.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

Enflasyonda doğalgaz ayarlaması

TÜİK geçen hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesinin ardından, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını, bu sayede genel endeks üzerinde 'aşağı yönlü kuvvetli bir etki' beklendiğini bildirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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