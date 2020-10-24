Emniyet ve jandarmanın operasyonlarıyla bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi Güvenlik güçleri, bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı, son sahte içki ölümlerinden sorumlu 40 şahsın tutuklandığını söyledi.

Emniyet ve jandarmanın operasyonlarıyla bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet ve jandarmanın sahte içki üreticilerine ve tacirlerine yönelik operasyonları http://CChız kesmeden sürüyor.

Sahte/kaçak içki üretimine ve dağıtımına müsaade etmeyen güvenlik güçleri, bu yıl düzenlenen 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonunda, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yaptı ve 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirdi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içkiye el koydu.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

YÜZEY TEMİZLEYİCİDEN ALKOL ÜRETİLDİ

Sahte içkilerin marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde; İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 585 litre etil/metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır.

Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 05 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir."