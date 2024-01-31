0
2023KPSS
2023KPSS
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
125
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Emniyet fotoğraf paylaştı! İşte kilise saldırganları

Emniyet fotoğraf paylaştı! İşte kilise saldırganları

Emniyet fotoğraf paylaştı! İşte kilise saldırganları
Admin
Admin
31 Ocak 2024 Çarşamba 15:18

İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan 28 Ocakta dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 zanlının TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Hücre üyelerinin Perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte emniyetin paylaştığı fotoğraf;

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
0
Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
0
Ankara'da simit fiyatlarına yapılan zam kararı iptal edildi! 10 liradan satılmaya devam edecek
Ankara'da simit fiyatlarına yapılan zam kararı iptal edildi! 10 liradan satılmaya devam edecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.