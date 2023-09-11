EMEKLİLERE CUMHURİYET Bayramı İKRAMİYESİ 2023! Emekliye 5 bin TL ikramiye 29 Ekim'de mi verilecek, emekliye cumhuriyet ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zamları belli oldu. Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Yılsonuna kadar oluşacak enflasyon farkları da maaşlara eklenecek ve 2024 Ocak zammı ortaya çıkacak. Memur ve emeklilerine yapılacak zam oranları belli olur, sosyal medyada emeklilere cumhuriyet ikramiyesi verileceği iddiaları gündeme geldi. Söz konusu paylaşımların ardından “Emeklilere cumhuriyet ikramiyesi var mı, emeklilere 5 bin TL cumhuriyet bayramı ikramiyesi mi verilecek? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Hakem Kurulu'nun verdiği karara göre zam oranları 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Açıklanan rakamlara enflasyon farkları da eklenerek Ocak 2024 tarihinde yeni maaşlar belirlenecek. Memur ve emeklilerinin yeni dönem maaş zamları belli olurken, emeklilere 5 bin TL cumhuriyet ikramiyesi verileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. Vatandaşlar emeklilere cumhuriyet ikramiyesi verilip verilmeyeceğini araştırırken, emeklilere cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, emeklilere 5 bin TL cumhuriyet bayramı ikramiyesi mi verilecek? Emeklilere 5 bin TL cumhuriyet bayramı ikramiyesi mi verilecek?

EMEKLİLERE 5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ Mİ VERİLECEK?

Emeklilere maaş zammı değil, bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği iddia edildi. Ancak Bakanlık tarafından emeklilere cumhuriyet ikramiyesi verileceğine yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.

Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

BİNALİ YILDIRIM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı.

En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."