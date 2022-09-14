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Elektrik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?, Elektrik Desteği Kaç Lira Şartları Neler [ BAŞVURU EKRANI ]

Devlet dar gelirli vatandaşlar için harekete geçti. Elektrik faturasına destek sağlanacağı açıklanırken faturası ile PTT’ye başvuru yapan kişilere nakit destek sağlanacağı belirtildi. Elektrik desteğine nasıl başvuru yapılır?

Elektrik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?, Elektrik Desteği Kaç Lira Şartları Neler [ BAŞVURU EKRANI ]
Kamusaati
Kamusaati
14 Eylül 2022 Çarşamba 11:17

Elektrik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Hükümet dar gelirliler ile kronik hastalığı olanlara sosyal yardım paketleri sağlıyor.

50.4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin hane daha elektrik desteği kapsamına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli sosyal destek alan hanelere 2,3 milyar liralık bir destek verilmişti.

Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı

Çoklu Doğum Yardım Programı

Kronik Hastalık Yardım Programı

Engelli Aylıkları Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı 65 yaş üstü muhtaç kişiler

ELEKTRİK DESTEĞİ 2022

2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenmişti.

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım tutarı TL

  • 1-2 kişi 103 lira
  • 3 kişi 137 lira
  • 4 kişi 171 lira
  • 5 kişi 206 lira

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç,

güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı,

çoklu yardım programı,

kronik hastalık yardım programı,

engelli aylıkları,

yaşlı aylığı engelli yakını aylığı silikoziz aylığı) ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalanıyorlar. Ödemeler aylık olarak yapılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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