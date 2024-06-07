Bipolar adam dehşet saçtı! Eşini boğduktan sonra kendini astı

İzmir'de bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen İbrahim Köçer, tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Olayın ardından eve gelen çiftin çocuklarından biri olan Y.K., "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım" sözleriyle feryat etti.

İzmir'in Buca ilçesinde, bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen 52 yaşındaki İbrahim Köçer , tartıştığı 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Olayın ardından eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaşan çiftin 22 yaşındaki çocuklarından Y.K., gördüğü korkunç manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

DOKTORLAR BİPOLAR TEŞHİSİ KOYDU

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Diyarbakırlı olduğu öğrenilen ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'e, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

KIZLARINI EVDEN GÖNDERDİKTEN SONRA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen 3 çocuk babası Köçer, N.K. (26) ve E.K. (9) isimli kızlarını evden gönderip, ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. İbrahim Köçer, olayın ardından evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

EVE GELEN ÇOCUK ANNE VE BABASINI ÖLÜ BULDU

Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesinin cansız bedeniyle karşılaşan çocuk, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenini görerek sinir krizi geçirdi.

"BEN BU MANZARAYI NASIL UNUTACAĞIM"

Y.K.'nın "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım" diye feryatlarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.