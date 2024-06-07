CHP'li Kayıhan Pala: PTT emeklilere neden promosyon ödemesi yapmıyor?

CHP'li Kayıhan Pala, PTT'den maaşını alan emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanamamasını Meclis gündemine getirdi. Pala, Bakanlığın düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ise, emeklilerin maaşlarını alacakları ödeme kuruluşunu serbestçe belirleyebileceklerini söyledi. Pala'nın iddiasına göre, PTT'den maaş alan emeklilerin çoğunluğu, yaşadıkları yerde banka şubesi olmaması nedeniyle PTT'yi tercih ediyor.

Emekli maaşını Ptt'den alan emeklilerin maaş promosyonundan yararlanamamasını Meclis gündemine taşıyan CHP'li Kayıhan Pala, "Bakanlık, promosyon ödemesi için düzenleme yapmalıdır" dedi. Pala'nın soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AbdulkadirUraloğlu ise, "Ticari bankaların müşteri portföylerini genişletmek için SGK ile promosyon anlaşması yaptığını belirterek,"Emekliler maaşlarını hangi ödeme kuruluşundan alacaklarını kendi tercihleri doğrultusunda serbestçe belirleyebilmektedir." diye yanıt verdi.

EN SON PROMOSYON ÖDEMESİ 2023 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Emekli maaşını Ptt'den alan emeklilerin maaş promosyonundan yararlanamamasına ilişkin soru önergesi veren CHP'li Kayıhan Pala'ya yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2017-2023 yılları arasında promosyon ödemesi yapıldığını vurgulayarak, en son promosyon ödemesinin 2023 yılı mart ayında gerçekleştiğini, bu tarih sonrasında emeklilere herhangi bir promosyon ödemesinin yapılmadığını açıkladı.

Ticari bankaların müşteri portföylerini genişletmek için SGK ile promosyon anlaşması yaptığını belirten Bakan Uraloğlu; "Emekliler maaşlarını hangi ödeme kuruluşundan alacaklarını kendi tercihleri doğrultusunda serbestçe belirleyebilmektedir." diye yanıt verdi.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

CHP'li Pala, Bakan Uraloğlu'nun yanıtı üzerine yaptığı açıklamada, Ptt'den emekli maaşlarını alan emeklilerin çoğunluğunun, yaşadıkları yerde herhangi bir banka şubesinin olmaması yani bir zorunluluk nedeniyle Ptt'den maaşını aldığını belirtti.

"PTT BANKACILIK KANUNU TABİ DEĞİLMİŞ"

Pala, "Bakan soru önergesine verdiği cevapta; emeklilerin maaş ödemelerini alacakları kurum için kişisel tercihlerine göre karar verebileceğini açıklıyor, ancak aynı yanıtta 853 yerleşim yerinde herhangi bir banka şubesinin olmadığını da belirtiyor. Resmi verilerin de ortaya koyduğu üzere, Ptt'den emekli maaşlarını alan emeklilerin çoğunluğu, yaşadıkları yerde herhangi bir banka şubesinin olmaması yani bir zorunluluk nedeniyle Ptt'den maaşını alıyor, burada bir tercih değil bir zorunluluk söz konusu. 360 bin 55 emekli, 15 aydır emekli maaşları için promosyon ödemesinden yararlanamıyor. 7 yıl boyunca emeklilere promosyon ödemesi yapan Ptt, 15 ay önce Bankacılık kanununa tabi olmadığını fark etmiş ve promosyon ödemesi yapmayı kesmiş. Bu durumun Ptt'nin Türkiye Varlık Fonu'na devri ile ilişkili olup olmadığını Bakan Uraloğlu'na sordum, ancak Sayın Bakan bu soruya yanıt veremedi." dedi.

"GEÇMİŞE DÖNÜK PRMOSYON ÖDEMESİ YAPILMALI"

Bakan Uraloğlu, Ptt'den maaş almak zorunda kalan emeklilere geçmiş 15 aylık dönemi de içerecek biçimde promosyon ödemesi yapılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, "2023 yılına kadar PTT tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılıp, sonrasında ödemenin kesilmesinin ikna edici ve tutarlı bir açıklaması yok. 360 bini aşkın emekli yurttaşımız 15 aydır emekli maaşı promosyonundan yararlanamıyor. Bugün ülkemizde emekliler zaten AKP'nin emekçileri ve emeklileri yok sayan kötü ekonomik politikaları nedeniyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiş durumda. Bakanlık, ivedi olarak, PTT'den maaş almak zorunda kalan emeklilere geçmiş 15 aylık dönemi de içerecek biçimde promosyon ödemesi yapmak üzere düzenleme yapmalıdır" dedi.