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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
Admin
Admin
07 Haziran 2024 Cuma 11:24

Yerel seçimlerde DEM Parti'de belediye başkanı seçildikten sonra mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'la ilgili savcılık harekete geçti. Erol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

MAKAM ODASINDAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI İNDİRDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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