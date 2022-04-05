zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 liderin Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme konusunda en doğru seçeneği bulması gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi
Ömer
Ömer
05 Nisan 2022 Salı 19:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İmamoğlu, kendi adının da geçtiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı, her CHP'li gibi kendisinin de aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüğünü belirtti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde anlaşan 6 lidere dikkat çeken İmamoğlu, 6 liderin çok zor olmakla beraber en doğru kararı vermeleri gerektiğini söyledi.

"BENİM ADAYIM DA KILIÇDAROĞLU"

İmamoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların bakış açımızı anlaması açısından her CHP'linin -ki ben de CHP'liyim- Cumhurbaşkanı adayı kendi genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de adayımdır.

"6 LİDER EN DOĞRU KARARI VERMEK ZORUNDA"

Yani Türkiye'nin önünde bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş. Ülke geleceği adına karar verecek. Ve meşakkatli bir yol, zor bir yol. İlk defa denenen bir sistem, kolay bir iş değil. Çok tehlikelerle dolu çok virajlarla dolu. Yolun sonunda en doğru kararı vermek durumdalar,  zorundalar.

"UZAKTAN İZLEMEYECEĞİM"

Peki biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla! Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye'de 4'te birinin yaşadığı kentte ekonomisinin yüzde 50'sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu, elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır. En fazla çalışanı olmak zorundadır.

"İSTANBUL'DA BAŞARDIK, TÜRKİYE'DE DE BAŞARACAĞIZ"

İstanbul'da ortaya koyacağı başarıyla en fazla motivasyonu sağlayacak kişilerin başında gelmelidir.

Ülkeye anlatırken evet biz Millet İttifakı olarak İstanbul'da başardık Türkiye'de de başaracağız, Ankara'da başardık Türkiye'de başaracağız  demelidir... Dedirten kim? bizler olmalıyız.

Biz bu sorumluluğun farkındayız. Dolayısı ile 6 lider en doğru kararı vermelidir. Biz de bu doğru kararın tabiri caizse neferi gibi çalışmak zorundayız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kırmızı et fiyatındaki artışta aracıların rolü
Kırmızı et fiyatındaki artışta aracıların rolü
0
7 Nisan Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları
7 Nisan Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları
0
7 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
7 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.