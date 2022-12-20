Ekrem İmamoğlu'ndan İngilizce paylaşım

Bugün 20 Aralık 2022 Salı Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?