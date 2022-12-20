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Ekrem İmamoğlu'ndan İngilizce paylaşım

Kötü İngilizcesiyle gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Google paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İngilizce paylaşım
Kamusaati
Kamusaati
20 Aralık 2022 Salı 17:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, arama motoru Google’da Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ifadesiyle yer aldı.

Google arama motoruna 'Ekrem İmamoğlu' yazan kullanıcıların karşısına, “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ibaresi çıktı.

İmamoğlu, bu duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.

“I speech kürsü”

İBB Başkanı İmamoğlu, Google Türkiye'yi etiketlediği paylaşımında “I speech kürsü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden konuşma yapmak için izin isterken “I speech kürsü” demişti.

Akıllara turistlerle olan diyaloğu geldi

Öte yandan İmamoğlu'nun İngilizce paylaşımı, İstiklal Caddesi'nde  turistlerle yaşadığı diyaloğu akıllara getirdi.

İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından bölgeyi dolaşırken turistlerle karşılaşmıştı.

İmamoğlu, kötü İngilizcesiyle sosyal medyada dalga konusu olmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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