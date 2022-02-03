Ekrem İmamoğlu kanuna aykırı yardım kampanyası başlattı!

CHP'li İBB'de gün geçmiyor ki skandallar patlak vermesin. Geçtiğimiz hafta İstanbul karla mücadele ederken balıkçıda 2 saat yemek yiyen Ekrem İmamoğlu şimdi de kanunu aykırı yardım kampanyası imza attı. Valilikten izin alınmadan başlatılan kampanyaya tepkiler gelmeye başladı. Valilikten açıklama beklenirken Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı olduğu ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından 'İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz' sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama

Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.



İZİN YOK PARA İSTİYORLAR



İstanbul Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; 'İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz! İSBAK A.Ş. vakfımız için destek kioskları geliştirdi; artık bu kiosklar aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. Sizinle, yapacağınız her bir destekle daha güçlüyüz' denildi. İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.

İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kios lokasyonlarının

İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.



TOPLAMA KANUNU'NA AYKIRI



Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası için İstanbul Valiliği'nden izin alınmadığı öğrenildi. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun; 'İzin alma zorunluğu' başlıklı 6. maddesinde 'Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…' deniliyor.