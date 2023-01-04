Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu

Ekrem İmamoğlu'nun ot biçiyor diye savunduğu çalışanın PKK saflarında çekilen fotoğrafları çıktı. İmamoğlu'nun savunduğu bir başka itfaiye erinin ise örgüte katılmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlenen basın toplantısında İBB'de çalışan terörle iltisaklı kişiler hakkında çeşitli bilgiler verdi.

İmamoğlu, İBB çalışanlarının terörle ilişkisinin olmadığını savunarak bazı isimler verdi.

"Ömer Keleş ot biçiyor, çapa yapıyor.."

İBB'de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için konuşan İmamoğlu, "Ömer Keleş 5 aylık geçici mevsimlik işçi. 5 ay çalışıp ayrılmış. Ot biçiyor ve çapa yapıyor ya bu arkadaşımız adli sicili temiz bir vatandaşımız ve kaydı yok." dedi.

Ömer Keleş hakkında bilgiler: Sözde PKK kimlik kartı var

İmamoğlu'nun 'sicil kaydı temiz' dediği Ömer Kılıç'a ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

-2016 yılının Ağustos ayı içerisinde Bingöl’de kırsal alanda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda ele geçen dokümanlarda Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş isimli teröristin sözde kimlik kartı bulundu.

Terörle ilgili çok sayıda suçtan işlem gördü

-2017 yılında “Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma”, 2016 yılında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar”, 2019 yılında “Hakaret”, 2020 yılında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlardan işlem gördü.

-4 Mayıs 2017 tarihinde ise “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütlerine Üye Olma” suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018’de tahliye oldu.

Terörle iltisaklı bulunan Ömer Keleş ile ilgili açıklamasıyla şaşırtan İmamoğlu, bununla yetinmedi.

PKK'ya katılırken yakalanan İBB itfaiye eri

İmamoğlu, daha sonra yine terörle iltisakı bulunan şehit yakını dediği itfaiye kadrosunda bulunan Muharrem Kılıç'ı savundu.

İBB Başkanı, itafiye eri Muharrem Kılıç'a ilişkin ise, "Kamuoyunda çok tartışılan şehit yakını olan itfaiye erimiz. Şimdi bu aile de korku içerisinde. Deşifre yapıyor bir de bu ülkenin bakanı. Evladımızın hayati tehlikesi var diye arkadaşlarımızı aradı ailesi biliyor musunuz? Bir müddet izin verdik itfaiye erimize. Muharrem Kılıç, 6 Nisan 2021’de sınavları geçerek itfaiyeye girmiş. Açıkçası şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanı ve iftiraları atanlar gidecek." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle iltisaklı bulunan Muharrem Kılıç ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ismi geçen kişinin kamu kurumlarından daha önce reddedildiğine ilişkin belgeleri yayınlamıştı.

Ersoy, İBB çalışanın sicilini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Örgüte katılmaya çalışırken yakalandı

Kılıç'a ilişkin ise ek olarak şu bilgiler yer almakta;

-2014 yılının Ekim ayında Siirt/Pervari/Yapraktepe köyünde PKK/KCK terör örgütü iş birlikçileri tarafından beraberindeki 3 şahısla birlikte örgüte katılmaya çalışırken yakalandı.

-2016 yılının Eylül ayında Bingöl/Merkez/Üçyaka köyünde yakalanan PKK iş birlikçilerinin üzerinden ele geçirilen örgüt mensupları sicilleri arasında isminin bulunduğu öğrenildi.