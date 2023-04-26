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Ek atama olur mu, 55 bin ek öğretmen ataması olacak mı 2023?

Öğretmen ek ataması olacak mı? Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs’ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki, Ek atama olur mu?

Ek atama olur mu, 55 bin ek öğretmen ataması olacak mı 2023?
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2023 Çarşamba 23:41

55 BİN EK ATAMA OLACAK MI?

MEK ek atama yapılacağına dair resmi bir açıklama yapamadı.

 

Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, 55 bin ek öğretmen ataması olacak mı 20233?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin Göreve Başlama tarihi: 01/09/2023

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