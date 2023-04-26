Ek atama olur mu, 55 bin ek öğretmen ataması olacak mı 2023?

Öğretmen ek ataması olacak mı? Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs’ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Peki, Ek atama olur mu?
55 BİN EK ATAMA OLACAK MI?
MEK ek atama yapılacağına dair resmi bir açıklama yapamadı.
Millî Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, 55 bin ek öğretmen ataması olacak mı 20233?
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğretmenlerin Göreve Başlama tarihi: 01/09/2023