Edremit Belediyesi'nin yaptırdığı heykel açıldı

CHP'li Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan "Ufka bakan Atatürk" heykelinin açılışı, geniş katılımla yapıldı.

Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptırılan “Ufka Bakan Atatürk” heykeli için ilçede tören düzenlendi.

Heykel açılış törenine katılım oldukça yüksekti.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP önceki dönem Milletvekili Mehmet Tüm, CHP parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri heykelin açılışını görmek için alandaydı.

Açılışta bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, heykeli 98 yıl önce 9 Şubat 1923 tarihinde, Edremit’e ilk ziyaretini yapan Atatürk’ün aziz ruhuna armağan ettiklerini ifade etti.

SADECE HEYKEL DEĞİL ŞAHESER

CHP'li başkan Selman Hasan Arslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 4 insanın olduğu bir heykelin değil, Güre’ye yakışır 4/4'lük bir şaheserin açılışına hoşgeldiniz.

Atatürk’ün Edremit’e 9 Şubat 1923 tarihinde gelişinin anısına ithaf ettiğimiz, Güre’mize armağan ettiğimiz bu eseri açıyoruz.

Anlamlıdır çünkü; sevgimizde denizimiz, dağımız vardır, sevdamız vatanımızdır, aşkımızsa Atamızdır.

Edremit, nasıl ki bir uçtan bir uca bağrına denizi almıştır, Atatürk ise bir uçtan bir uca yüreğimize demir atmıştır.

Ve ona olan sevdamız Anayasa’nın ilk üç maddesi gibidir; değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Kamusal alanların bir hafızası, kentlerin belleği vardır. Bu belleği yansıtmanın en güzel yoluysa sanattır.

HEYKELLER DİKİLDİĞİ YERE ANLAM VE DEĞER KATAR

Öyle ki anıtlar ve heykeller, dikildiği yere anlam ve değer de katar. Ege’nin ve Akdeniz’in hangi modern şehri vardır ki sanattan nasibini almamış olsun. Dolayısıyla sanat, o şehrin modernliğinin de gereğidir. Biz Güre’nin sahiline sadece bir heykel değil, sanat aracılığıyla bir mesaj da eklemiş oluyoruz."