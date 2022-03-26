E-DEVLET SSK HİZMET DÖKÜMÜ Nasıl Alınır?, 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tamamı

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınabilir? E Devletten SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır? SGK Sorgulama Barkod Numarası Nedir? Çalışan kişilerin sigortalılık sürelerini kontrol edebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet dökümünü dönem dönem kontrol etmesi gerekiyor. İşte, konutla ilgili tüm detaylar…

Sigortalı olduğunuzda; İş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik risklerine karşı siz ve aileniz sigortalanmış olmaktasınız.Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta iken iş kazasına uğramanız veya meslek hastalığına yakalanmanız halinde;sağlık yardımları yapılır,geçici iş göremezliğiniz halinde günlük ödenek verilir, sürekli iş göremezliğiniz halinde gelir bağlanır,vefat etmeniz halinde gelir bağlanır, cenaze masrafı karşılığı verilir ve bir çok yararı bulunmaktadır.E-Devlet sistemi hayatımıza girdiğinden bu yana devletle ilgili çoğu işlemimiz kolay bir hal almıştır. Bu sistem sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında uzun sıralar bekleyip, zamanımızı boşa harcamıyoruz. E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına giren işlemlerden biri de E-Devlet SSK hizmet dökümüdür. Biz size bu işlemi nasıl yapacağınızı detaylı bir biçimde anlattık.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bulunan 4A, 4B ve 4C isimli üç sigorta hizmet türü de çalışan kişilerin hizmetlerini kayıt altında tutuluyor. Bu dökümlerin total olarak çalışanlara sunulduğu belgelere ise, SGK hizmet dökümü deniyor. Çalışan kişilerin herhangi bir karışıklık oluşmaması için SGK hizmet dökümünü sıklıkla kontrol etmesi gerekiyor.

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınabilir?

Önceden SGK hizmet dökümü alabilmek için kurumun il müdürlüklerine başvuru yapmak gerekiyordu. Ancak şu an SGK hizmet dökümü internet üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Peki, SGK hizmet dökümü nasıl alınabilir? SGK hizmet dökümü e-Devlet Kapısı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre girişi ile kolaylıkla alınabiliyor. 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tamamı e-Devlet sisteminden ücretsiz bir şekilde görüntülenebiliyor

E-Devlet SSK Hizmet Dökümü Nasıl Sorgulanır?

E-Devlet SSK hizmet dökümünüzü sorgulayabilmek için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer şifreniz yoksa size en yakın bir PTT şubesine giderek nüfus cüzdanınızla birlikte başvuru yapınız. Başvurudan sonra işlem ücreti dahilinde 2 TL istenecektir. Bu ücreti ödeyerek şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki işlemleri lütfen sırasıyla uygulayınız.

Yazımızın sonunda size vermiş olduğumuz linke tıklayınız. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” yazan kısma tıklayınız. Daha sonra T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazınız ve “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. Bu işlemlerden sonra E-Devlet SSK hizmet dökümünüzü sorgulayabilirsiniz.

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