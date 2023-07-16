Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayıp çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit'ın şehit olmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Kağıthane'de polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit olmasına neden olan zanlı tutuklandı.

'DUR' İHTARINI UYMAYIP POLİSE ÇARPTI

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı. Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz'ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen 'dur' ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı.

UTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "15.07.2023 tarihi saat 18:30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kâğıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde motosikletli şahıslara yönelik uygulama yapıldığı esnada; Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayıp daha fazla hızlanarak motosikleti uygulama yapan polis memurlarının üzerine kasten sürmüş, görevli polis memuru Alp Efe BEKİT'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru hayati tehlikesi var olarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücüsü O.B. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili "Kasten Yaralama, Dur İhtarına Uymama, Görevli Memura Mukavemet" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."