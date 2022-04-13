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Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" diyerek mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Sandalye yol kenarına tekrar getirip "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf, savcılık talimatıyla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" diyerek mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
Ömer
Ömer
13 Nisan 2022 Çarşamba 00:25

Bağcılar Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta önceki gün saat 17.00 sıralarındameydana gelen olayda, iddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

"ERKEK OLAN BURAYA KALSIN"

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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