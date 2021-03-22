Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL? Euro 10 lirayı geçti Altın 475 lirayı geçti Euro Altın Kaç lira? 21 Mart 2021

Merkez Bankası Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesinin ardından dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Dolar kurunun TL karşısında yükselmesi vatandaşları ve piyasayı tedirgin ederken, ekonomist Evren Devrim Zelyut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL? İşte son dakika dolar kuru...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

ABD Doları'nın Türk Lirası karşısında yüzde 15 değer kazanmasını ekonomist ve gazeteci yazar Evren Devrim Zelyut değerlendirdi. Cumhuriyet'in haberine göre Zelyut, "Erdoğan ve ekibi deneme yanılma ile ekonomi politikası yaptığı için şimdi artan kuru görüp yarın büyük ihtimalle politikalarda devam mesajı verip kur krizini engellemeye çalışacaklardır." dedi.

İşte Zelyut'un Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin yaptığı değerlendirme:

Uzakdoğu piyasalarının ilk işlemlerinde gördüğümüz yüksek seviyeler aslında sürpriz değil. Naci Ağbal ile dış piyasalara Türkiye’de ekonomi politikalarının daha gerçekçi yürütüleceği mesajı verilmişti. Ağbal’ın gidişi bu politikalardan dönüş işareti olarak algılanıyor.

Erdoğan ve ekibi deneme yanılma ile ekonomi politikası yaptığı için şimdi artan kuru görüp yarın büyük ihtimalle politikalarda devam mesajı verip kur krizini engellemeye çalışacaklardır.

DOLAR KAÇ TL?



DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Türkiye piyasası açıldığında kotasyonlar farklılaşabileceği gibi uzmanlar bu fiyatların görece çok daha düşük işlem hacimlerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

KAVCIOĞLU BANKALARLA TEMAS KURDU

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılardan edindiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı.